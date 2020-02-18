{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл "Челси" в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:0, отличились Антони Марсьяль и Гарри Магуайр
Описание
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

ТАСС, 18 февраля. "Манчестер Юнайтед" победил "Челси" со счетом 2:0 в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу. Забитыми мячами в матче отметились Антони Марсьяль (45-я минута) и Гарри Магуайр (66).

Марсьяль забил четыре мяча в трех последних матчах против "Челси", он стал третьим игроком в истории манчестерской команды, который забил "Челси" в двух матчах в одном сезоне. Ранее подобного достижения добивались Уэйн Руни и Эрик Кантона.

На эту тему

На 13-й минуте встречи вместо французского полузащитника Н'Голо Канте, получившего травму, вышел англичанин Мэйсон Маунт. В добавленное время в составе "Манчестер Юнайтед" дебютировал Одион Игало, который был арендован английским клубом у китайского "Шанхай Шеньхуа" в январе до конца сезона. Ранее в феврале сообщалось о запрете Игало посещать тренировочную базу в течение двух недель из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Во втором тайме главный арбитр встречи Энтони Тэйлор отменил два гола "Челси" (в первый раз из-за нарушения правил, во второй - из-за офсайда).

В турнирной таблице чемпионата "Манчестер Юнайтед" поднялся не седьмое место, набрав 38 очков, "Челси" располагается на четвертой строчке, имея в активе 41 очко. В следующем туре подопечные Уле Гуннара Сульшера примут "Уотфорд" 23 февраля, "Челси" днем ранее на своем стадионе сыграет с "Тоттенхэмом".

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Плей-офф футбольной Лиги чемпионов стартует двумя матчами
Во вторник пройдут встречи "Атлетико" - "Ливерпуль" и "Боруссия" (Дортмунд) - ПСЖ
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС