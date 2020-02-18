Пилот NASCAR Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии в гонке Daytona 500

ТАСС, 18 февраля. Пилот команды Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) Roush Fenway Racing Райан Ньюман находится в тяжелом состоянии после аварии на финише Daytona 500. Об этом сообщает пресс-служба NASCAR.

После столкновения с одним из соперников машину 42-летнего Ньюмана занесло и отбросило в отбойник. Автомобиль несколько раз перевернулся и загорелся.

"Райан Ньюман в настоящий момент находится в медицинском центре и проходит лечение. Он в тяжелом состоянии, но врачи заявляют, что полученные травмы не опасны для жизни. Мы ценим вашу поддержку, надеемся, что она продлится на протяжении всего времени восстановления", - сказано в сообщении пресс-службы.

Ньюман выступает в NASCAR с 1993 года. Он становился победителем Daytona 500 в 2008 году.