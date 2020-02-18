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НХЛ

Кучеров в овертайме принес "Тампе" победу над "Колорадо" в матче НХЛ

Россиянин был признан лучшим игроком встречи
Никита Кучеров AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Patrick Semansky

ТАСС, 18 февраля. "Тампа" победила "Колорадо" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Алекс Киллорн (25-я минута), Кэмерон Гонс (26), Стивен Стэмкос и российский нападающий Никита Кучеров (64). Защитник команды Михаил Сергачев результативными действиями не отметился. Кучеров в текущем сезоне набрал 73 очка (29 шайб + 44 передачи), на счету Сергачева 30 (9+21) очков.

У проигравших отличились Андре Бураковски (5), Натан Маккиннон (39) и российский форвард Валерий Ничушкин (53). В его активе теперь 24 (12+12) очка. Лучшим игроком матча стал Кучеров, второй звездой был признан Маккиннон, третьей - Стэмкос.

"Тампа" одержала 11-ю победу подряд, установив рекорд клуба по этому показателю. Команда занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 85 очков в 60 матчах. "Колорадо" идет третьим на Западе, имея в активе 73 балла в 58 встречах. В следующем матче "Тампа" 21 февраля на выезде сыграет с "Вегасом", "Колорадо" 20 февраля примет "Нью-Йорк Айлендерс".

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