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НХЛ

Нападающий "Тампы" Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ

Российский форвард стал автором победной шайбы в матче против "Колорадо"
Никита Кучеров AP Photo/Chris O'Meara
Описание
Никита Кучеров
© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС, 18 февраля. Российский нападающий "Тампы" Никита Кучеров признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на вторник "Тампа" на выезде в овертайме обыграла "Колорадо" со счетом 4:3, Кучеров стал автором победной шайбы. В текущем сезоне 26-летний россиянин набрал 73 очка (29 шайб + 44 передачи) .

Первой звездой дня стал канадский форвард "Калгари" Эндрю Манджапане, оформивший хет-трик в домашнем матче с "Анахаймом" (6:4).

Третьей звездой признан финский голкипер "Аризоны" Антти Раанта, который отразил 28 бросков в домашней игре против "Нью-Йорк Айлендерс" (2:1).

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