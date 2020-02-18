Отбывший дисквалификацию штангист Ловчев из-за травмы пропустит чемпионат Европы в Москве

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Штангист Алексей Ловчев, вернувшийся в спорт в конце декабря после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, из-за травмы локтя и последующей операции пропустит чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 2 по 12 апреля. Об этом сообщил ТАСС главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский.

30-летний спортсмен получил травму локтя во время Кубка России по тяжелой атлетике, который прошел в начале февраля в Санкт-Петербурге.

"Медицинское обследование показало, что Алексей получил серьезную травму локтя, у него случился надрыв сухожилия, прикрепляющего мышцу, - сказал Писаревский. - Требуется операция, после чего он два месяца должен находиться в гипсе, а потом его ждет длительная реабилитация. Судя по всему, этот сезон для Алексея уже завершен. А о том, что он выступит на чемпионате Европы, вообще никаких разговоров быть не может".

Писаревский считает, что в следующем сезоне спортсмен сможет проявить себя. "Но желание выступать у Ловчева большое, да и возраст еще не критический, поэтому он и в следующем сезоне еще сможет себя проявить. Думаю, у него не пропадет страсть. Но очень грустно, что все так произошло", - сказал тренер.

"Когда Ловчев в Петербурге выходил на тот подход, который оказался для него роковым, то я уже думал о том, что Алексей может показать очень хороший результат на домашнем чемпионате Европы. Нужно было только подправить некоторые технические моменты, потому что в "Гераклионе" во время дисквалификации он занимался больше силовой подготовкой, а над техникой подходов работал мало. Все делал на силу, которой у него очень много, а навык технический немного утратил. Поэтому все так и случилось", - заключил Писаревский.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе "А" спортсмена, взятой в ходе чемпионата мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба "Б", вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.