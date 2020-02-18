Чемпионка Европы фигуристка Косторная заявила, что не следит за Кихирой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию, победительница финала Гран-при и мировая рекордсменка в короткой программе и по сумме баллов россиянка Алена Косторная не следит за двукратной победительницей чемпионата четырех континентов японкой Рикой Кихирой. Об этом россиянка сообщила журналистам.

17-летняя Кихира имеет одни из самых сложных программ в мировом фигурном катании. Как и 16-летняя Косторная, японка исполняет сложнейший из всех тройных прыжков - тройной аксель. Обе фигуристки включены в состав своих сборных на чемпионат мира.

"Соперничество с Кихирой? Соперничество есть всегда, пока что будем работать над тем, что у меня есть. Нет, я не слежу за ней", - сказала Косторная.

Чемпионат мира 2020 года пройдет в канадском Монреале с 16 по 22 марта.