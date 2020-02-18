Футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин пропустит несколько недель из-за перелома руки

ТАСС, 18 февраля. Южнокорейский нападающий английского футбольного клуба "Тоттенхэм" Сон Хын Мин, получивший повреждение в гостевом матче 26-го тура чемпионата Англии против "Астон Виллы", пропустит несколько недель. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу лондонского клуба.

Встреча "Астон Вилла" - "Тоттенхэм" прошла в воскресенье и завершилась победой гостей со счетом 3:2, Сон Хын Мин оформил дубль. Футболист получил травму на 2-й минуте встречи, но сумел доиграть матч до конца.

"У футболиста диагностирован перелом правой руки. После операции медицинская служба команды разработает план по восстановлению игрока. Ожидается, что Сон Хын Мин пропустит несколько недель", - говорится в сообщении.

"Тоттенхэм" набрал 40 очков в 26 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В текущем сезоне Сон Хын Мин сыграл за клуб 32 матча, в которых забил 16 мячей.