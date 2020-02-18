Штангист Ловчев успешно прооперирован по поводу травмы локтя

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский штангист Алексей Ловчев, вернувшийся в спорт в конце декабря после окончания дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, успешно прооперирован по поводу травмы локтя. Об этом спортсмен сообщил ТАСС во вторник.

30-летний тяжелоатлет получил травму локтя во время Кубка России по тяжелой атлетике, который проходил в начале февраля в Санкт-Петербурге. Ранее главный тренер мужской сборной России Олег Писаревский сообщил, что Ловчев из-за повреждения пропустит домашний чемпионат Европы, который пройдет в Москве с 2 по 12 апреля.

"Операция была вчера, все прошло хорошо, состояние нормальное. Сейчас еще нахожусь в больнице. О сроках восстановления пока ничего сказать не могу", - сообщил Ловчев.

В июле 2016 года Спортивный арбитражный суд отклонил апелляцию, поданную Ловчевым на решение Международной федерации тяжелой атлетики, которая в мае 2016 года дисквалифицировала спортсмена на четыре года и аннулировала его результаты на чемпионате мира 2015 года (золото и мировой рекорд). В пробе "А" спортсмена, взятой на чемпионате мира 2015 года в американском Хьюстоне, были обнаружены следы ипаморелина - вещества, стимулирующего выработку гормонов роста. Позднее стало известно, что допинг-проба "Б", вскрытая в Монреале, также дала положительный результат, в итоге Ловчев был дисквалифицирован на четыре года.