Оргкомитет российской части Евро-2020 проработает вопрос пропуска финских болельщиков в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года проработает вопрос пропуска болельщиков из Финляндии в Россию в связи с высоким спросом на билеты на матчи с участием финской сборной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Сборная Финляндии в рамках группы В проведет два матча в Петербурге - против команд России (17 июня) и Бельгии (22 июня). Еще один матч финны проведут в Копенгагене против сборной Дании (13 июня).

По словам Сорокина, коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросили российский оргкомитет проработать вопрос с пропуском финских болельщиков в РФ. "Наши коллеги, конечно, попросили нас посмотреть внимательно на нашу работу на всех пунктах пропуска, будь то автомобильных, водных или железнодорожных. Потому что поток будет большой, поедут самыми различными способами", - сказал Сорокин на заседании Санкт-Петербургского оргкомитета по организации работ и проведению турнира.

Сорокин отметил, что оргкомитет начал диалог с федеральными ведомствами, которые отвечают за работу пунктов пропуска на границах. На территории Ленинградской области есть три автомобильных пункта пропуска на границе с Финляндией. На пунктах регулярно скапливаются автомобильные пробки из-за большого количества желающих пересечь границу. Особенно сложной ситуация становится в длинные выходные или праздничные дни.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга, матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.