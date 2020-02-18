{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Оргкомитет российской части Евро-2020 проработает вопрос пропуска финских болельщиков в РФ

По словам главы организации Алексея Сорокина, оргкомитет начал диалог с федеральными ведомствами, которые отвечают за работу пунктов пропуска на границах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет российской части чемпионата Европы по футболу 2020 года проработает вопрос пропуска болельщиков из Финляндии в Россию в связи с высоким спросом на билеты на матчи с участием финской сборной в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Сборная Финляндии в рамках группы В проведет два матча в Петербурге - против команд России (17 июня) и Бельгии (22 июня). Еще один матч финны проведут в Копенгагене против сборной Дании (13 июня).

По словам Сорокина, коллеги из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросили российский оргкомитет проработать вопрос с пропуском финских болельщиков в РФ. "Наши коллеги, конечно, попросили нас посмотреть внимательно на нашу работу на всех пунктах пропуска, будь то автомобильных, водных или железнодорожных. Потому что поток будет большой, поедут самыми различными способами", - сказал Сорокин на заседании Санкт-Петербургского оргкомитета по организации работ и проведению турнира.

Сорокин отметил, что оргкомитет начал диалог с федеральными ведомствами, которые отвечают за работу пунктов пропуска на границах. На территории Ленинградской области есть три автомобильных пункта пропуска на границе с Финляндией. На пунктах регулярно скапливаются автомобильные пробки из-за большого количества желающих пересечь границу. Особенно сложной ситуация становится в длинные выходные или праздничные дни.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 европейских городах. Помимо Санкт-Петербурга, матчи турнира примут Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

Теги
ФинляндияРоссияСорокин, Алексей ЛеонидовичЕвро-2020
Реклама на ТАСС
Чемпионат мира по биатлону
Итальянская биатлонистка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ в Антхольце
Второе место заняла немка Ванесса Хинц, третье - Марте Рёйселанн из Норвегии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС