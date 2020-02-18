Минспорт наградил участников Спартакиады среди федеральных органов государственной власти

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ наградило победителей и призеров XI Спартакиады среди федеральных органов государственной власти 2019 года. Церемония награждения состоялась во вторник в Москве.

Спартакиада среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации проводится ежегодно с 2011 года.

В 2019 году в соревнованиях приняли участие более 3 тысяч человек - представителей 38 министерств и ведомств. Они разыграли награды в 11 видах спорта: бадминтоне, бильярдном спорте, волейболе, дартсе, лыжных гонках, легкой атлетике, мини-футболе, настольном теннисе, плавании, шахматах и керлинге.

Победителем спартакиады стала команда федеральных судей Российской Федерации, второй стала команда Федеральной налоговой службы, третье место заняла команда Министерства энергетики Российской Федерации.