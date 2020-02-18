Итальянская биатлонистка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ в Антхольце

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 18 февраля. /ТАСС/. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.
Спортсменка преодолела дистанцию за 43 минуты 7,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла немка Ванесса Хинц (отставание 2,2 секунды; 1 промах), третье - Марте Рёйселанн из Норвегии (+15,8; 2).
В среду пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.
Чемпионат мира завершится 23 февраля.
|Страна
|З
|С
|Б
|О
|Норвегия
|2
|1
|2
|5
|Италия
|2
|1
|0
|3
|Франция
|1
|1
|1
|3
|Россия
|1
|0
|1
|2
|Германия
|0
|2
|0
|2
|США
|0
|1
|0
|1
|Чехия
|0
|0
|2
|2