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Чемпионат мира по биатлону

Итальянская биатлонистка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ в Антхольце

Второе место заняла немка Ванесса Хинц, третье - Марте Рёйселанн из Норвегии
Доротея Вирер EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Доротея Вирер
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 18 февраля. /ТАСС/. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Спортсменка преодолела дистанцию за 43 минуты 7,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла немка Ванесса Хинц (отставание 2,2 секунды; 1 промах), третье - Марте Рёйселанн из Норвегии (+15,8; 2).

В среду пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.

Чемпионат мира завершится 23 февраля.

ЧМ-2020 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия2125
Италия2103
Франция1113
Россия1012
Германия0202
США0101
Чехия0022
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Чемпионат мира по биатлону
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