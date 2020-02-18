Итальянская биатлонистка Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ в Антхольце

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 18 февраля. /ТАСС/. Итальянка Доротея Вирер стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце.

Спортсменка преодолела дистанцию за 43 минуты 7,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла немка Ванесса Хинц (отставание 2,2 секунды; 1 промах), третье - Марте Рёйселанн из Норвегии (+15,8; 2).

В среду пройдет мужская индивидуальная гонка на 20 км.

Чемпионат мира завершится 23 февраля.