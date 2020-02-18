Курбатов: критерии рабочей группы неправомочны, буду бороться за пост главы ВФЛА

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Олег Курбатов считает несправедливым ряд критериев, предъявляемых рабочей группой Олимпийского комитета России (ОКР) к будущему руководству ВФЛА, и намерен, несмотря ни на что, участвовать в выборах. Об этом Курбатов сообщил ТАСС.

Действующий глава Федерации легкой атлетики Москвы Курбатов в период с 2012-го по 2015 год являлся вице-президентом ВФЛА и членом президиума этой организации. Согласно опубликованным во вторник критериям рабочей группы, кандидаты на руководящие посты в ВФЛА не должны были входить в руководство организации в период с 2 ноября 2012 года по 3 февраля 2020 года.

"Я считаю, что эти критерии должна принять или не принять конференция, - сказал Курбатов. - Теперь что касается моей работы в президиуме и на посту вице-президента ВФЛА в период с 2012 по 2015 годы. Я был внештатным сотрудником федерации, приезжал на заседания президиума три-четыре раза в год, отвечал в нем за развитие клубного спорта и никаким боком не касался спорта высших достижений. Но получается, согласно критериям рабочей группы, я виноват".

"И таких людей в президиумах разных времен, которые не имели никакого отношения к допинговым историям, очень много. Получается, они несут коллективную ответственность за чужие злоупотребления. И эта коллективная ответственность будет действовать на следующих выборах, которые пройдут вскоре после Олимпиады в Токио", - заметил собеседник ТАСС.

Как считает Курбатов, эти ограничения лишают отечественную легкую атлетику многих грамотных управленцев, ставших сейчас заложниками определенных спортивных политических игр. "А почему с 2012 года ограничения вводятся, а не с 2008-го, когда у нас также были допинговые скандалы? Поэтому я считаю все происходящее несправедливым и неправомочным, и после появления этих критериев я не собираюсь снимать свою кандидатуру с выборов президента и намерен идти до конца. Если ко мне есть какие-то конкретные претензии, то пускай их озвучат", - сказал глава Федерации легкой атлетики Москвы.

"Считаю, что за допинг должны отвечать только штатные сотрудники федерации и тренеры. За восемь месяцев работы этой группы ей нужно было наказать людей, которые имели непосредственное отношение к делу Лысенко. А те, которые никаким образом не были причастны к этому, должны сейчас иметь возможность претендовать на места в выборных органах", - заключил Курбатов.