{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Курбатов: критерии рабочей группы неправомочны, буду бороться за пост главы ВФЛА

Согласно критериям, кандидаты на пост главы ВФЛА не должны были входить в руководство организации с ноября 2012 года по февраль 2020 года, Курбатов был вице-президентом организации в период с 2012-го по 2015 год

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Кандидат на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Олег Курбатов считает несправедливым ряд критериев, предъявляемых рабочей группой Олимпийского комитета России (ОКР) к будущему руководству ВФЛА, и намерен, несмотря ни на что, участвовать в выборах. Об этом Курбатов сообщил ТАСС.

На эту тему

Действующий глава Федерации легкой атлетики Москвы Курбатов в период с 2012-го по 2015 год являлся вице-президентом ВФЛА и членом президиума этой организации. Согласно опубликованным во вторник критериям рабочей группы, кандидаты на руководящие посты в ВФЛА не должны были входить в руководство организации в период с 2 ноября 2012 года по 3 февраля 2020 года.

"Я считаю, что эти критерии должна принять или не принять конференция, - сказал Курбатов. - Теперь что касается моей работы в президиуме и на посту вице-президента ВФЛА в период с 2012 по 2015 годы. Я был внештатным сотрудником федерации, приезжал на заседания президиума три-четыре раза в год, отвечал в нем за развитие клубного спорта и никаким боком не касался спорта высших достижений. Но получается, согласно критериям рабочей группы, я виноват".

"И таких людей в президиумах разных времен, которые не имели никакого отношения к допинговым историям, очень много. Получается, они несут коллективную ответственность за чужие злоупотребления. И эта коллективная ответственность будет действовать на следующих выборах, которые пройдут вскоре после Олимпиады в Токио", - заметил собеседник ТАСС.

Как считает Курбатов, эти ограничения лишают отечественную легкую атлетику многих грамотных управленцев, ставших сейчас заложниками определенных спортивных политических игр. "А почему с 2012 года ограничения вводятся, а не с 2008-го, когда у нас также были допинговые скандалы? Поэтому я считаю все происходящее несправедливым и неправомочным, и после появления этих критериев я не собираюсь снимать свою кандидатуру с выборов президента и намерен идти до конца. Если ко мне есть какие-то конкретные претензии, то пускай их озвучат", - сказал глава Федерации легкой атлетики Москвы.

"Считаю, что за допинг должны отвечать только штатные сотрудники федерации и тренеры. За восемь месяцев работы этой группы ей нужно было наказать людей, которые имели непосредственное отношение к делу Лысенко. А те, которые никаким образом не были причастны к этому, должны сейчас иметь возможность претендовать на места в выборных органах", - заключил Курбатов.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Юрлова-Перхт стала единственной россиянкой, отобравшейся в масс-старт на ЧМ по биатлону
В прошлом году россиянка завоевала серебряную награду в этом виде программы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС