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Зимние олимпийские виды спорта

Большунов не смог выйти в финал спринта на "Ски Туре", споткнувшись об норвежского лыжника

Еще один россиянин, Денис Спицов, стартовал в другом полуфинале, финишировал пятым и также не сумел попасть в финал
Александр Большунов EPA-EFE/Anders Wiklund
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/Anders Wiklund

ТАСС, 18 февраля. Российский лыжник Александр Большунов не сумел выйти в финал спринта свободным стилем из-за падения норвежца Симена Хегстада Крюгера на многодневке "Ски Тур", этап которой проходит в шведском Оре.

В полуфинале Крюгер при обгоне наехал на лыжу россиянина, лидирующего в общем зачете Кубка мира. В результате инцидента норвежец упал перед Большуновым, вследствие чего россиянин споткнулся и занял четвертое место в забеге. В другом полуфинале Денис Спицов стал пятым. Андрей Мельниченко, Андрей Ларьков и Артем Мальцев выбыли на стадии четвертьфинала.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, показавший в финале время 2 минуты 2,63 секунды, вторым стал итальянец Федерико Пеллегрино (+2,39), третьим - француз Рено Же (+3,70). Для норвежца эта золотая медаль стала 14-й в последних 15 спринтерских гонках.

У женщин пьедестал заняли норвежские лыжницы: лучшей стала Тереза Йохауг (2.27,56), второе место заняла Хейди Венг (+1,73), третье - Астрид Якобсен (+2,47). Йохауг впервые в карьере одержала победу в спринте, до этого она ни разу не выходила в финал спринта свободным стилем. Российские лыжницы не сумели пробиться в четвертьфинал.

Ранее россияне Сергей Устюгов и Наталья Непряева отказались от дальнейшего участия в многодневке из-за простуды.

"Ски Тур" является этапом Кубка мира. В четверг на этапе в Норвегии пройдут масс-старты у мужчин и женщин на 38 км, соревнования завершатся 23 февраля в норвежском Тронхейме.

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