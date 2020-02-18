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Летние олимпийские виды спорта

Волейболистки московского "Динамо" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

На групповом этапе выступали еще два российских клуба, "Уралочка" и "Локомотив" (Калининград), которые не сумели пробиться в плей-офф

ТАСС, 18 февраля. Московское "Динамо" на своей площадке обыграло французские "Канны" в заключительном, шестом матче группового этапа женской Лиги чемпионов по волейболу.

Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу российской команды (25:22, 25:20, 25:22). В другом матче группы Е российская "Уралочка" (Свердловская область), потерявшая шансы на выход из группы, играет на выезде с болгарской "Марицей", встреча завершится позднее во вторник.

По итогам шести туров столичный клуб с 12 очками занял первое место турнирной таблице группы и с первого места вышел в четвертьфинал турнира. Второе место на данный момент занимают "Канны" (9), на третьем месте идет "Марица" (7), на четвертом - "Уралочка" (5).

В матче группы В волейболистки калининградского "Локомотива" в трех сетах проиграли турецкому "Вакыфбанку" и по итогам шести туров с 8 очками заняли третью строчку в группе В.

На групповом этапе 20 команд разделены на пять групп. Победители групп и три сильнейших клуба из числа занявших вторую строчку в своих группах выйдут в плей-офф.

Четвертьфинальные встречи пройдут 3-5 и 10-12 марта.

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Летние олимпийские виды спорта
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