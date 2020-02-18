Бывший вратарь сборной России по футболу Лодыгин подписал контракт с тульским "Арсеналом"

ТАСС, 18 февраля. Российский голкипер Юрий Лодыгин перешел в тульский футбольный клуб "Арсенал". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение с 29-летним футболистом рассчитано до конца сезона. Последним клубом россиянина был турецкий "Газиантеп", который он покинул в январе.

Лодыгин с июля 2013 года по январь 2019 года выступал за петербургский "Зенит", в его составе он стал двукратным чемпионом России (2014/15, 2018/19), обладателем Кубка России (2015/16) и дважды - Суперкубка России (2015/16, 2016/17). Также он выступал за греческие "Ксанти", "Эордаикос" и "Олимпиакос". В составе сборной России на счету Лодыгина 11 матчей.