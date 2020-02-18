"Ак Барс" в четвертый раз стал победителем Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Казанский "Ак Барс" со счетом 5:3 обыграл омский "Авангард" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Татнефть-Арене" в присутствии 7661 зрителя.

Заброшенными шайбами в составе "Ак Барса" отметились Эмиль Галимов (2-я минута), Станислав Галиев (20), Джастин Азеведо (44), Дмитрий Воронков (49) и Михаил Фисенко (53). У "Авангарда" отличились Роб Клинкхаммер (54), Егор Мартынов (56) и Павел Дедунов (60).

Команды провели четвертый очный матч в текущем сезоне, казанский клуб победил второй раз. "Авангард" провел последний гостевой матч в регулярном чемпионате текущего сезона.

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" досрочно победил, набрав 89 очков в 58 матчах, "Авангард" идет на втором месте, имея в активе 82 очка в 59 играх, обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф и преимущество домашней площадки в первом раунде. "Ак Барс" стал победителем Восточной конференции в четвертый раз в истории (2010, 2015, 2018, 2020), клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018).

В следующем матче казанская команда на выезде сыграет с московским "Спартаком" 20 февраля, "Авангард" днем позднее примет хельсинкский "Йокерит".

Также во вторник "Барыс" (Нур-Султан) дома уступил "Сибири" (Новосибирск) со счетом 1:2 ОТ. "Локомотив" (Ярославль) на своем льду переиграл "Витязь" (Московская область) со счетом 5:1.