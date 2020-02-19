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Лига чемпионов

Дубль Холанда принес дортмундской "Боруссии" победу над ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Холанд догнал Левандовски в списке лучших бомбардиров текущего сезона Лиги чемпионов, на счету обоих игроков по 10 голов
Эрлинг Холанд EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL
Описание
Эрлинг Холанд
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

ТАСС, 19 февраля. Германский футбольный клуб "Боруссия" (Дортмунд) дома обыграл французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

В составе "Боруссии" дубль сделал 19-летний норвежец Эрлинг Холанд (69-я и 77-я минуты), у ПСЖ отличился бразилец Неймар (75).

Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который играл и забивал за две разные команды в одном розыгрыше турнира (в конце декабря Холанд перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга"). Норвежец в составе немецкой команды забивал во всех турнирах, в которых участвовал (Лига чемпионов, чемпионат Германии и кубок страны).

Норвежец делит первое место с нападающим "Баварии" (Мюнхен, Германия) Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов текущего сезона, на счету обоих футболистов по 10 голов. Холанд дебютировал в Лиге чемпионов в текущем сезоне, он затратил наименьшее число матчей (7) для того, чтобы забить 10 мячей (Адриано, Роберто Фирмино и Садио Мане забили первые 10 голов, затратив 11 матчей).

Для польского защитника немецкого клуба Лукаса Пищека этот матч стал 350-м в составе команды, также он стал первым игроком "Боруссии", который провел в Лиге чемпионов 50 матчей.

Команды впервые сыграли друг с другом в Лиге чемпионов, ранее клубы встречались на групповой стадии Лиги Европы сезона-2010/11, оба матча завершились вничью. Ответный матч между клубами пройдет в Париже 11 марта.

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