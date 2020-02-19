"Алетико" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 19 февраля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" дома обыграл английский "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0

Единственный мяч в игре забил Сауль. Полузащитник отличился на четвертой минуте.

"Атлетико" ни разу не проигрывал в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов при главном тренере Диего Симеоне. В плей-офф главного турнира Европы Сауль забил пятый мяч. Больше него во встречах на выбывание за клуб отличался только Антуан Гризманн (6), который сейчас выступает за "Барселону".

"Ливерпуль" потерпел четвертое поражение в сезоне во всех турнирах. Ранее клуб проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов итальянскому "Наполи" (0:2), "Астон Вилле" (0:5) в Кубке Англии и "Манчестер Сити" (1:1, 4:5 - по пенальти) в Суперкубке Англии. В национальном первенстве "Ливерпуль" в 26 матчах одержал 25 побед и один раз сыграл вничью, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов за 12 туров до конца сезона.

Ответный матч между командами пройдет 11 марта в Англии.