{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Лига чемпионов

"Алетико" победил "Ливерпуль" в матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Встреча завершилась со счетом 1:0
Футболисты "Атлетико" EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ
Описание
Футболисты "Атлетико"
© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

ТАСС, 19 февраля. Испанский футбольный клуб "Атлетико" дома обыграл английский "Ливерпуль" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:0

Единственный мяч в игре забил Сауль. Полузащитник отличился на четвертой минуте.

"Атлетико" ни разу не проигрывал в домашних матчах плей-офф Лиги чемпионов при главном тренере Диего Симеоне. В плей-офф главного турнира Европы Сауль забил пятый мяч. Больше него во встречах на выбывание за клуб отличался только Антуан Гризманн (6), который сейчас выступает за "Барселону".

"Ливерпуль" потерпел четвертое поражение в сезоне во всех турнирах. Ранее клуб проиграл на групповом этапе Лиги чемпионов итальянскому "Наполи" (0:2), "Астон Вилле" (0:5) в Кубке Англии и "Манчестер Сити" (1:1, 4:5 - по пенальти) в Суперкубке Англии. В национальном первенстве "Ливерпуль" в 26 матчах одержал 25 побед и один раз сыграл вничью, обеспечив себе участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов за 12 туров до конца сезона.  

Ответный матч между командами пройдет 11 марта в Англии.

Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Дубль Холанда принес дортмундской "Боруссии" победу над ПСЖ в первом матче 1/8 финала ЛЧ
Холанд догнал Левандовски в списке лучших бомбардиров текущего сезона Лиги чемпионов, на счету обоих игроков по 10 голов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС