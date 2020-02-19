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Лига чемпионов

Симеоне: "Атлетико" начал побеждать в матче ЛЧ против "Ливерпуля" во время выхода на поле

Испанский клуб выиграл в первой встрече 1/8 финала со счетом 1:0

ТАСС, 19 февраля. Испанский "Атлетико" стал выигрывать у английского "Ливерпуля" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уже во время выхода из подтрибунного помещения на поле. Такое мнение высказал главный тренер испанской команды Диего Симеоне, чей комментарий приводит пресс-служба турнира.

В ночь на среду "Атлетико" победил на своем поле "Ливерпуль" со счетом 1:0. Единственный мяч на четвертой минуте забил полузащитник хозяев Сауль.

"Ливерпуль" сегодня имел неплохие моменты, опасно атаковал, у них хорошие игроки на всех позициях. Моя команда стала выигрывать, когда мы выходили на поле через тоннель из подтрибунного помещения. Я видел, что игроки верят в успех. Мы стали свидетелями прекрасной стороны футбола - мне не доводилось видеть таких болельщиков, как сегодня, они и команда были одним целым", - сказал Симеоне.

Также специалист отметил, что главные победы клуба еще впереди. "Этот вечер нельзя назвать лучшим для нас, ведь мы не взяли сегодня трофей. Игра останется в памяти надолго, но позади лишь один матч из двух", - добавил наставник.

Ответный матч между командами пройдет 11 марта в Англии.

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