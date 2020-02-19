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ММА

Турнир по ММА в Сингапуре пройдет без зрителей из-за коронавируса

Средства за приобретенные билеты возвратят в полном объеме

СИНГАПУР, 19 февраля. /ТАСС/. Крупнейшая в Азии организация по боям смешанного стиля ONE Championship проведет очередной турнир в Сингапуре без зрителей из-за эпидемии коронавируса. Об этом в среду сообщили ТАСС представители промоушена.

"Мы приняли решение не отменять запланированный на 28 февраля турнир. Однако в связи с введенным в городе-государстве "оранжевом" уровне эпидемиологической опасности соревнования пройдут без зрителей", - рассказали организаторы. Уточняется, что соревнования будут бесплатно транслироваться на телеканалах и официальных платформах ONE Championship в социальных сетях. Средства за приобретенные билеты будут полностью возвращены.

Турнир пройдет на одной из крупнейших в стране арен Singapore Indoor Stadium. Она вмещает около 12 тыс. человек.

На сегодняшний день в Сингапуре отмечен 81 инфицированный, что является одним из самых высоких показателей за пределами материкового Китая. Власти признали распространение коронавируса среди местных жителей, но источник заражения установить не удается. 7 февраля правительство повысило уровень эпидемиологической опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в городе Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. Согласно последним данным, число жертв вируса в Китае составило около 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

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