Дубль Барбашева помог "Сент-Луису" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Иван Барбашев. Форвард отличился на 30-й и 46-й минутах. Еще одним голом отметился Джейден Шварц (55).

Всего на счету Барбашева теперь 24 (9 шайб + 15 передач) очка. Россиянин был признан лучшим игроком встречи. Второй звездой стал голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон (17 сейвов), третьей - Шварц (1+0).

"Сент-Луис" прервал серию из пяти поражений подряд и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 60 матчах. "Нью-Джерси" идет 14-м на Востоке с 54 очками в 59 встречах.