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НХЛ

Дубль Барбашева помог "Сент-Луису" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Иван Барбашев AP Photo/Mark J. Terrill
Описание
Иван Барбашев
© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 19 февраля. "Сент-Луис" победил "Нью-Джерси" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей две шайбы забросил российский нападающий Иван Барбашев. Форвард отличился на 30-й и 46-й минутах. Еще одним голом отметился Джейден Шварц (55).

Всего на счету Барбашева теперь 24 (9 шайб + 15 передач) очка. Россиянин был признан лучшим игроком встречи. Второй звездой стал голкипер "Сент-Луиса" Джордан Биннингтон (17 сейвов), третьей - Шварц (1+0).

"Сент-Луис" прервал серию из пяти поражений подряд и вышел на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 60 матчах. "Нью-Джерси" идет 14-м на Востоке с 54 очками в 59 встречах.

В другом матче дня "Питтсбург" дома победил "Торонто" со счетом 5:2. Форвард хозяев Евгений Малкин пропускал встречу из-за простуды. Также "Детройт" одержал волевую победу над "Монреалем" на своей площадке (4:3), а "Филадельфия" обыграла "Коламбус" (5:1).

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