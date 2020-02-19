"Оттава" победила "Баффало" в матче НХЛ. Анисимов забросил две шайбы

ТАСС, 19 февраля. "Оттава" обыграла "Баффало" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 7:4.
В составе победителей отличились Владислав Наместников (15-я минута), Артем Анисимов (16, 18), Дрэйк Батерсон (16), Жан-Габриэль Пажо (30, 53) и Энтони Дюклер (60). У проигравших шайбы забросили Брэндон Монтур (3, 11), Кайл Окпосо (23) и Виктор Олофссон (34).
Анисимов в текущем сезоне набрал 17 (13 шайб + 4 передачи) очков. В активе Наместникова 25 (13+12) баллов за результативность.
"Баффало" занимает 12-е место в таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 60 матчах. "Оттава" идет 15-й, в активе команды 53 очка в 60 играх. В следующем матче "Баффало" в гостях сыграет с "Питтсбургом" 22 февраля, "Оттава" днем ранее примет "Виннипег".