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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Саночник Репилов считает, что нет ничего хуже, чем выступления без флага и гимна страны

Российские спортсмены могут на четыре года лишиться права выступать под национальным флагом на Олимпиадах и чемпионатах мира, если Спортивный арбитражный суд примет сторону WADA в споре с РУСАДА

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Двукратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов считает выступления на международных стартах без флага и гимна своей страны ситуацией хуже некуда. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

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Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) 9 декабря 2019 года лишил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Совет учредителей РУСАДА не согласился с принятым решением, и теперь точку в разбирательстве поставит Спортивный арбитражный суд (CAS). Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

"Когда Всемирное антидопинговое агентство объявило о своих санкциях в отношении РУСАДА и возможных тяжелых последствиях этого решения для всего российского спорта, мы были как раз в Уистлере (городе, где пройдет ЧМ-2021 - прим. ТАСС). Мне такая ситуация уже знакома. Я же еще на Олимпиаде-2018 в Южной Корее выступал в нейтральном статусе. Скажу, что когда ты едешь без флага, то это полное дно, хуже некуда", - считает Репилов.

"Самое главное для любого спортсмена - это слышать гимн во время своего награждения и видеть поднимающийся флаг своей страны, ведь флаг объединяет всех: болельщиков, спортсменов, тренеров. А когда ты едешь в прямом смысле без родины и без флага, то это ужасно. Тем более когда у людей нет общего мнения по поводу того, стоит ли ехать на Олимпиаду нейтралами, а некоторые считают нас вовсе предателями. Очень тяжело в таких условиях было выступать лично мне", - добавил спортсмен.

На Олимпиаде-2018 Репилов, ехавший туда в ранге обладателя Кубка мира, занял восьмое место.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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