СМИ: защитник ЦСКА Марченко намерен вернуться в НХЛ

ТАСС, 19 февраля. Защитник московского ЦСКА Алексей Марченко заинтересован в возвращении в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sportsnet.

По информации источника, 28-летний защитник рассчитывает подписать контракт с клубом НХЛ на $1,5 млн в год. В текущем сезоне Марченко провел за ЦСКА 57 матчей, набрав 21 (6 шайб + 15 передач) очко.

Марченко является воспитанником ЦСКА, за основную команду он играет с 2009 года. В 2011 году он был задрафтован клубом НХЛ "Детройт" под общим 205-м номером, за который впоследствии выступал с 2014 по 2017 год. В 2017-м он был выставлен на драфт отказов, откуда его забрал "Торонто". Позднее в том же году защитник вернулся в ЦСКА, с которым в 2019 году выиграл Кубок Гагарина.

За сборную России Марченко провел 15 матчей, набрав 3 (1+2) очка. Он является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира (2016).