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Массовый спорт

Минспорт в 2020 году выделил 185 млн рублей организациям на развитие массового спорта

В 2019 году Минспорт потратил на систему грантов 100 млн рублей
Министр спорта РФ Олег Матыцин Михаил Александров/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Михаил Александров/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта России в 2020 году выделит 185 миллионов рублей некоммерческим организациям на проекты в сфере развития массового спорта. Об этом в среду на встрече с представителями Общероссийских физкультурно-спортивных обществ заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Наша задача - находить проблемы, которые есть в ваших организациях, и искать пути их решения, - сказал Матыцин. - Необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, без эффективного механизма взаимодействия между министерством и спортивными организациями поставленные перед нами задачи решить нельзя. Вы - то звено, которое реализует задачи развития массовой физической культуры".

"Главное, чтобы мы были уверены, что условия, которые создаются, система проведения соревнования и наше взаимодействие понятны людям. Что человек знает, куда пойти заниматься и где найти профессионального тренера. У нас введена система грантов. В 2020 году цифра выросла до 185 млн рублей", - добавил министр спорта РФ.

В 2019 году Минспорт потратил на систему грантов 100 млн рублей.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
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