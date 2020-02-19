{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Минспорт считает уместным участие в согласовании кандидатур региональных руководителей

Олег Матыцин заявил, что это актуальный вопрос для системы управления в области спорта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта России считает уместным свое участие в согласовании кандидатур при назначении руководителей спортивных ведомств в регионах. Об этом в среду на встрече с представителями общероссийских физкультурно-спортивных обществ рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"На основании законодательства мы прямого механизма влияния [на назначение региональных руководителей] не имеем. Но вопрос согласования [кандидатур], я думаю, будет уместен. Мне кажется, что это актуальный вопрос для системы управления в нашей области", - сказал Матыцин.

"Это не перспектива, я понимаю это как задачу. Это аспект нашей совместной деятельности, понимают это и губернаторы. Существуют различные механизмы, но этот вопрос носит не революционный характер, надо сесть за стол переговоров и найти правильное нормативно-правовое решение", - добавил министр спорта РФ.

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова.

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Футболист "Боруссии" Холанд в матче с ПСЖ был близок к мировому рекорду в беге на 60 м
19-летний норвежец в одном из эпизодов встречи пробежал 60 м за 6,64 секунды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС