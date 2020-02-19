Минспорт считает уместным участие в согласовании кандидатур региональных руководителей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство спорта России считает уместным свое участие в согласовании кандидатур при назначении руководителей спортивных ведомств в регионах. Об этом в среду на встрече с представителями общероссийских физкультурно-спортивных обществ рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"На основании законодательства мы прямого механизма влияния [на назначение региональных руководителей] не имеем. Но вопрос согласования [кандидатур], я думаю, будет уместен. Мне кажется, что это актуальный вопрос для системы управления в нашей области", - сказал Матыцин.

"Это не перспектива, я понимаю это как задачу. Это аспект нашей совместной деятельности, понимают это и губернаторы. Существуют различные механизмы, но этот вопрос носит не революционный характер, надо сесть за стол переговоров и найти правильное нормативно-правовое решение", - добавил министр спорта РФ.

Матыцин был назначен на должность министра спорта РФ 21 января. На этом посту он сменил Павла Колобкова.