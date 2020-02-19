Курбатов в случае избрания главой ВФЛА намерен признать вину федерации по делу Лысенко

Курбатов, возглавляющий Федерацию легкой атлетики Москвы, стал первым из четырех кандидатов, опубликовавшим свою предвыборную программу. Во вторник рабочая группа Олимпийского комитета России (ОКР) сформировала окончательный список кандидатов на пост президента ВФЛА, в который помимо Курбатова вошли член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко, спортивный менеджер Михаил Гусев, олимпийский чемпион 2004 года в беге на 800 метров и главный тренер сборной России Юрий Борзаковский. Выборы нового руководства ВФЛА состоятся 28 февраля.

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Кандидат на должность главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Олег Курбатов заявил, что в случае избрания готов признать вину ВФЛА по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Об этом он сообщил в своей предвыборной программе, опубликованной на сайте Федерации легкой атлетики Москвы.

"Для решения поставленной задачи необходимы рабочие контакты с официальными лицами международных спортивных организаций, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и представителями независимого легкоатлетического дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU). Так как время на внутреннее расследование дела Лысенко безвозвратно упущено, нам необходимо будет принять решение по данному вопросу на основании тех показаний, которые были получены AIU, и признать в целом вину федерации по этому делу", - заявил Курбатов.

Также в своей программе он заявил о необходимости проведения аудиторской проверки финансовой деятельности ВФЛА и подконтрольного ей фонда. Курбатов отметил важность открытого конкурса при рекомендации и назначении кандидатур на любые штатные должности сборной России и необходимость проведения публичных трансляций заседаний президиума организации. Первоочередной задачей на 2020 год Курбатов выделил восстановление возможности получения нейтрального статуса российскими спортсменами для участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Токио. Российские легкоатлеты с 2015 года по причине дисквалификации национальной федерации в связи с крупнейшим в истории организации допинговым скандалом вынуждены выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе, в ноябре 2019 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение до окончания разбирательств по делу Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам на участие в международных стартах, а также пригрозила ВФЛА исключением из организации.

Курбатов является мастером спорта по легкой атлетике, в 1986 году он выиграл первенство СССР среди юниоров в прыжках в длину и стал одним из победителей юниорского матча между сборными СССР и ГДР. В 2019 году Курбатов вернулся на пост президента Федерации легкой атлетики Москвы, ранее он возглавлял организацию с 1998 по 2011 год. В 2000-2004, 2008-2015 годах Курбатов занимал пост вице-президента ВФЛА.

Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом возглавлявшего федерацию с 2016 года Дмитрия Шляхтина после дела о нарушении антидопинговых правил прыгуном в высоту Данилом Лысенко. AIU постановил, что должностные лица ВФЛА, в частности Шляхтин, причастны к предоставлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU, чтобы объяснить причины пропуска Лысенко допинг-контроля. Исполняющей обязанности президента ВФЛА была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.