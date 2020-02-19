Десятый турнир по хоккею с мячом на призы патриарха Кирилла открылся в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия финального этапа десятого турнира по хоккею с мячом на призы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла среди детей 2008-2009 годов рождения состоялась в Москве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Я придаю очень большое значение развитию спорта, особенно среди детей и молодежи, - сказал патриарх Кирилл на церемонии открытия. - Потому что физическая закалка очень помогает формированию не только физической силы, но и силы духа. Есть такая пословица: "В здоровом теле - здоровый дух". Это действительно так, потому что физическая закалка и тренировка требуют очень большого внутреннего напряжения, дисциплины".

"И каждый из нас, кто начал заниматься спортом, хорошо понимает, что без тренировок, без самоограничения, без определенного внутреннего напряжения невозможно достичь результата в спорте. Конечно, важны результаты, но важен и путь к этим результатам. Пускай вас не ввергает в чувство неудовлетворения, если вы не заняли того места, на которое рассчитывали. Помните, что сам путь достижения победы уже имеет большое значение и большую ценность", - добавил патриарх.

В традиционном турнире участвуют детские команды среди мальчиков и девочек. Кроме этого, в рамках большого праздника состоится турнир по старинной русской забаве - хоккею на валенках памяти великого князя Сергея Александровича и посвященный 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси - ежегодное соревнование, финал которого традиционно проводится на Красной площади с 2012 года. Турнир организован в рамках соглашения о сотрудничестве Русской православной церкви и Федерации хоккея с мячом России, заключенным в декабре 2009 года.