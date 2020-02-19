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Чемпионат мира по биатлону

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку и стал 12-кратным чемпионом мира по биатлону

Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, третье - австриец Доминик Ландертингер
Мартен Фуркад EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Мартен Фуркад
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

АНТХОЛЬЦ, 19 февраля. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце.

31-летний спортсмен показал время 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё (отставание 57 секунд; 2 промаха), третьим стал австриец Доминик Ландертингер (+1.22,1; 1). Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, который финишировал 11-м (+3.53,3; 2) и показал свой лучший результат в рамках Кубка мира. Евгений Гараничев - 14-й (+3.59,9; 3), Александр Логинов - 15-й (+4.06,9; 5), Эдуард Латыпов - 43-й (+6.14,9; 4).

Француз в четвертый раз выиграл индивидуальную гонку на мировых первенствах. Для Фуркада эта золотая медаль стала 12-й на чемпионатах мира, он сравнялся по этому показателю с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном и уступает лишь его соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (20). Также Фуркад и Бьорндален одержали по 11 побед в личных гонках чемпионатов мира, что является наивысшим достижением. Победа позволила французу стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.

Чемпионат мира продолжится в четверг сингл-микстом. Соревнования завершатся 23 февраля.

ЧМ-2020 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия2226
Франция2114
Италия2103
Россия1012
Германия0202
США0101
Чехия0022
Австрия0011
Теги
ФранцияЧемпионат мира по биатлону
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Гонка пройдет 20 февраля
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