Биатлонист Фуркад горд повторить рекорд Бьорндалена по числу личных золотых медалей ЧМ

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /ТАСС/. Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад горд повторить рекорд норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена по числу побед в личных гонках на чемпионатах мира по биатлону. Об этом он заявил в среду журналистам после завоевания золота в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце.

Фуркад стал победителем индивидуальной гонки на 20 км на чемпионате мира, который проходит в итальянском Антхольце. 31-летний спортсмен показал время 49 минут 43,1 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Эта победа стала для Фуркада 12-й на чемпионатах мира и 11-й в личных гонках, первое золото он завоевал в 2011 году в Ханты-Мансийске. У Бьорндалена 20 золотых наград, но девять из них были завоеваны в командных дисциплинах.

"Что касается рекорда Уле-Эйнара, то когда я начинал заниматься биатлоном, то не думал об исторических достижениях или о том, чтобы стать величайшим биатлонистом мира. Я ставил цель показывать максимальный результат и радовать свою семью и болельщиков. Но когда ты видишь такую статистику, то не можешь ей не гордиться. И я горжусь", - сказал Фуркад.

Француз в четвертый раз выиграл индивидуальную гонку на мировых первенствах. Фуркад сравнялся по количеству побед на чемпионатах мира с норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном (по 12) и уступает лишь Бьорндалену (20).