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Зимние олимпийские виды спорта

Оргкомитет ОИ-2022: подготовка к Играм в Пекине идет по графику, несмотря на коронавирус

В понедельник представители оргкомитета и Международного олимпийского комитета провели видеоконференцию, в ходе которой обсудили текущее положение дел

ТАСС, 19 февраля. Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине ведет подготовку к соревнованиям по плану, несмотря на трудности, возникшие из-за вспышки заболевания, вызванной новым коронавирусом, на территории КНР. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на оргкомитет Игр.

В понедельник оргкомитет Олимпиады и Паралимпиады в Пекине провел видеоконференцию с представителями Международного олимпийского комитета (МОК) в связи с подготовкой к Играм на фоне ситуации в стране.

"После вспышки [заболевания] президент МОК Томас Бах направил письма в Олимпийский комитет Китая, в которых выразил уверенность, что подготовка к Играм не пострадает. Хуан Антонио Самаранч - младший (член МОК, сын седьмого президента организации Хуана Антонио Самаранча - прим. ТАСС) высоко оценил усилия Китая по сдерживанию эпидемии и выразил уверенность в победе над ней. Хотя мы не встречались лично в последние дни, оргкомитет поддерживает тесные связи с Самаранчем-младшим, [Кристофом] Дуби (исполнительный директор МОК - прим. ТАСС) и другими представителями МОК, сообщая о важных новостях по ситуации", - заявил заместитель мэра Пекина и вице-президент оргкомитета Игр Чжан Цзяньдун.

Строительство Национального центра по санному спорту в Яньцине не прекращалось в ходе празднования китайского Нового года. Рабочий персонал Национального центра по горнолыжному спорту в районе Яньцин приступил к работе после двухдневных выходных, работники центра носят защитные маски и регулярно измеряют температуру. Офисные помещения, столовые, общежития и шаттлы регулярно подвергаются дезинфекции. Вернувшиеся в Пекин мигранты находятся под карантином.

Зимние Олимпийские игры в Пекине запланированы на 4-20 февраля 2022 года.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае превысило 2 тыс., выздоровели более 14,3 тыс., инфицированы более 74,1 тыс. человек.

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Зимние олимпийские виды спорта
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