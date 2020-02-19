"Сибсельмаш" стал победителем турнира по хоккею с мячом на призы патриарха Кирилла

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новосибирский "Сибсельмаш" выиграл десятый розыгрыш турнира по хоккею с мячом среди мальчиков 2008-2009 года рождения на призы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Финальная часть соревнований прошла в среду на Красной площади в Москве.

В решающем матче "Сибсельмаш" со счетом 5:2 победил игроков спортивной школы "Рекорд" из Иркутска. В матче за третье место "Уральский трубник" (Первоуральск) обыграл "Нижегородец" (Нижний Новгород) со счетом 2:0.

Всего в финальной части турнира сыграли восемь команд, разделенные на две группы.

Турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси - ежегодное соревнование, финал которого традиционно проводится на Красной площади с 2012 года. Турнир организован в рамках соглашения о сотрудничестве Русской православной церкви и Федерации хоккея с мячом России, заключенным в декабре 2009 года.