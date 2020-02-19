{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Хоккей с мячом

"Сибсельмаш" стал победителем турнира по хоккею с мячом на призы патриарха Кирилла

В финале со счетом 5:2 были побеждены игроки иркутской спортивной школы "Рекорд"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Новосибирский "Сибсельмаш" выиграл десятый розыгрыш турнира по хоккею с мячом среди мальчиков 2008-2009 года рождения на призы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Финальная часть соревнований прошла в среду на Красной площади в Москве.

В решающем матче "Сибсельмаш" со счетом 5:2 победил игроков спортивной школы "Рекорд" из Иркутска. В матче за третье место "Уральский трубник" (Первоуральск) обыграл "Нижегородец" (Нижний Новгород) со счетом 2:0.

Всего в финальной части турнира сыграли восемь команд, разделенные на две группы.

Турнир на призы Патриарха Московского и всея Руси - ежегодное соревнование, финал которого традиционно проводится на Красной площади с 2012 года. Турнир организован в рамках соглашения о сотрудничестве Русской православной церкви и Федерации хоккея с мячом России, заключенным в декабре 2009 года.

Теги
Хоккей с мячом
Реклама на ТАСС
Футбол в Италии
СМИ: бывший тренер ФК "Лейпциг" Рангник подписал предварительный контракт с "Миланом"
На данный момент итальянскую команду возглавляет Стефано Пиоли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС