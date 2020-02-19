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Чемпионат мира по биатлону

Йоханнес Бё получил массу положительных откликов на фото чаепития с Логиновым

В среду норвежец занял второе место в индивидуальной гонке на чемпионате мира

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 19 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бё получил большое количество положительных откликов на опубликованный в Instagram коллаж, на котором он пьет чай вместе с российским биатлонистом Александром Логиновым. Об этом он рассказал ТАСС.

Бё опубликовал коллаж после завоевания Логиновым бронзы в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце, которая прошла в воскресенье. Российский биатлонист на турнире подвергся нападкам со стороны ряда иностранных биатлонистов, которые негативно восприняли его победу в спринте. Соперники высказывали недовольство тем, что Логинов не извинился перед ними за допингов нарушение шестилетней давности, когда он был пойман на употреблении ЭПО. При этом cпортсмен не объяснил причину попадания препарата в его организм.

На это Логинов заявил, что в частном порядке готов изложить версию тех событий в частной беседе, всех желающих выслушать ее он пригласил к себе в новый дом. Бё принял приглашение, предложив обсудить этот вопрос за чашкой чая. После в социальной сети он опубликовал соответствующий коллаж. "После я получил много положительных и веселых отзывов", - заметил Бё.

В среду Бё на чемпионате мира стал вторым в индивидуальной гонке, победу одержал Мартен Фуркад. Чемпионат мира продолжится в четверг сингл-микстом, турнир завершится 23 февраля.

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Чемпионат мира по биатлону
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