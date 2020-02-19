Дистанция четвертого этапа лыжной многодневки "Ски Тур" сокращена из-за погодных условий

ТАСС, 19 февраля. Маршрут и дистанция четвертого этапа лыжной многодневной гонки "Ски Тур" изменены из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Этап, который пройдет в четверг, должен был начаться в шведском Сторлиене и закончиться в норвежском Мерокере, его протяженность составляла 38 км.

"В связи с прогнозом погоды, по которому в Сторлиене ожидается очень сильный ветер, четвертый этап гонки начнется и закончится в Мерокере. Протяженность дистанции составит 34 км, время начала останется прежним", - говорится в сообщении.

"Ски Тур" проводится в рамках Кубка мира. В четверг на этапе в Норвегии пройдут масс-старты у мужчин и женщин свободным стилем, соревнования завершатся 23 февраля в норвежском Тронхейме.