"Динамо" объявило о переходе футболиста Кардозу в "Тамбов" на правах аренды

ТАСС, 19 февраля. Португальский полузащитник московского "Динамо" Мигел Кардозу проведет оставшуюся часть сезона в аренде в "Тамбове". Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Кардозу перешел в "Динамо" в августе 2018 года из португальской "Тонделы". В составе бело-голубых он провел 23 матча, в которых забил четыре гола.

Ранее состав "Тамбова" в зимнее трансферное окно пополнили вратарь Никита Чагров, защитники Игорь Юрганов, Александр Каплиенко и нападающий Артем Федчук.

В январе Российский футбольный союз (РФС) наложил запрет на "Тамбов" на регистрацию новых игроков из-за задолженностей по зарплате, ранее в среду пресс-служба РФС сообщила о снятии запрета.

В таблице чемпионате России "Тамбов" после 19 туров занимает 11-е место, набрав 21 очко, отрыв от зоны прямого вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ) составляет три очка, от зоны стыковых матчей за право выступления в РПЛ - два очка. В 20-м туре тамбовский клуб примут казанский "Рубин" 1 марта. В связи с тем, что домашний стадион клуба находится на реконструкции, встреча пройдет в Нижнем Новгороде на одноименной арене, которая принимала игры чемпионата мира 2018 года.