"Северсталь" в третий раз в сезоне обыграла московское "Динамо" в КХЛ

ТАСС, 19 февраля. Череповецкая "Северсталь" обыграла столичное "Динамо" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победный буллит реализовал Владислав Кодола, по три попытки реализовали Владимир Брюквин ("Динамо") и Егор Морозов ("Северсталь").

В основное время матча в составе "Северстали" голами отметились Вадим Кудако (20-я минута), Александр Петунин (49), у "Динамо" отличились Брюквин (5) и Владислав Ефремов (33).

Команды провели четвертый очный матч в сезоне, "Северсталь" в третий раз одержала победу.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на четвертом месте, набрав в 59 матчах 78 очков. Благодаря набранному баллу в матче против "Северстали" столичная команда гарантировала себе место в первой четверке, что дает право начать серию первого раунда плей-офф дома. "Северсталь" расположилась на десятой строчке, имея в активе 54 очка в 60 играх.

В следующем матче "Динамо" примет московский "Спартак" 23 февраля, "Северсталь" днем ранее дома сыграет с подольским "Витязем".