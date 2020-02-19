{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Северсталь" в третий раз в сезоне обыграла московское "Динамо" в КХЛ

Все победы череповчане одержали в серии буллитов

ТАСС, 19 февраля. Череповецкая "Северсталь" обыграла столичное "Динамо" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победный буллит реализовал Владислав Кодола, по три попытки реализовали Владимир Брюквин ("Динамо") и Егор Морозов ("Северсталь").

В основное время матча в составе "Северстали" голами отметились Вадим Кудако (20-я минута), Александр Петунин (49), у "Динамо" отличились Брюквин (5) и Владислав Ефремов (33).

Команды провели четвертый очный матч в сезоне, "Северсталь" в третий раз одержала победу.

В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на четвертом месте, набрав в 59 матчах 78 очков. Благодаря набранному баллу в матче против "Северстали" столичная команда гарантировала себе место в первой четверке, что дает право начать серию первого раунда плей-офф дома. "Северсталь" расположилась на десятой строчке, имея в активе 54 очка в 60 играх.

В следующем матче "Динамо" примет московский "Спартак" 23 февраля, "Северсталь" днем ранее дома сыграет с подольским "Витязем".

Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Западная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1ЦСКА5938321312187-9490
2СКА5928852313166-11487
3Йокерит5928814414180-15482
4Динамо Мск5929515316174-13778
5Спартак5924442619162-13672
6Локомотив5923451323160-14368
7Витязь5819346323127-15361
8Торпедо5921523127160-16260
9Сочи5815441826118-15355
10Северсталь6013363728121-16854
11Динамо Р581050343696-17837
12Динамо Мн5810215634123-21137
Регулярный чемпионат КХЛ-2019/20. Восточная конференция
КомандаИВВОВБПБПОПШО
1Ак Барс5836243111167-10689
2Авангард5930162614160-11382
3Барыс5929610815151-13080
4Автомобилист5921833519158-14872
5Сибирь5825344220130-13370
6Салават Юлаев5923418221148-13866
7Металлург Мг5819354423132-13662
8Куньлунь6120335327138-15660
9Нефтехимик5819244425147-15158
10Амур5819155325124-13258
11Адмирал5915461330120-17054
12Трактор5918323231124-15751
Реклама на ТАСС
Футбол в России
"Динамо" объявило о переходе футболиста Кардозу в "Тамбов" на правах аренды
Соглашение рассчитано до конца сезона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС