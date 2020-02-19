"Северсталь" в третий раз в сезоне обыграла московское "Динамо" в КХЛ

ТАСС, 19 февраля. Череповецкая "Северсталь" обыграла столичное "Динамо" в серии буллитов со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Победный буллит реализовал Владислав Кодола, по три попытки реализовали Владимир Брюквин ("Динамо") и Егор Морозов ("Северсталь").
В основное время матча в составе "Северстали" голами отметились Вадим Кудако (20-я минута), Александр Петунин (49), у "Динамо" отличились Брюквин (5) и Владислав Ефремов (33).
Команды провели четвертый очный матч в сезоне, "Северсталь" в третий раз одержала победу.
В турнирной таблице Западной конференции "Динамо" идет на четвертом месте, набрав в 59 матчах 78 очков. Благодаря набранному баллу в матче против "Северстали" столичная команда гарантировала себе место в первой четверке, что дает право начать серию первого раунда плей-офф дома. "Северсталь" расположилась на десятой строчке, имея в активе 54 очка в 60 играх.
В следующем матче "Динамо" примет московский "Спартак" 23 февраля, "Северсталь" днем ранее дома сыграет с подольским "Витязем".
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|ЦСКА
|59
|38
|3
|2
|1
|3
|12
|187-94
|90
|2
|СКА
|59
|28
|8
|5
|2
|3
|13
|166-114
|87
|3
|Йокерит
|59
|28
|8
|1
|4
|4
|14
|180-154
|82
|4
|Динамо Мск
|59
|29
|5
|1
|5
|3
|16
|174-137
|78
|5
|Спартак
|59
|24
|4
|4
|2
|6
|19
|162-136
|72
|6
|Локомотив
|59
|23
|4
|5
|1
|3
|23
|160-143
|68
|7
|Витязь
|58
|19
|3
|4
|6
|3
|23
|127-153
|61
|8
|Торпедо
|59
|21
|5
|2
|3
|1
|27
|160-162
|60
|9
|Сочи
|58
|15
|4
|4
|1
|8
|26
|118-153
|55
|10
|Северсталь
|60
|13
|3
|6
|3
|7
|28
|121-168
|54
|11
|Динамо Р
|58
|10
|5
|0
|3
|4
|36
|96-178
|37
|12
|Динамо Мн
|58
|10
|2
|1
|5
|6
|34
|123-211
|37
|№
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1
|Ак Барс
|58
|36
|2
|4
|3
|1
|11
|167-106
|89
|2
|Авангард
|59
|30
|1
|6
|2
|6
|14
|160-113
|82
|3
|Барыс
|59
|29
|6
|1
|0
|8
|15
|151-130
|80
|4
|Автомобилист
|59
|21
|8
|3
|3
|5
|19
|158-148
|72
|5
|Сибирь
|58
|25
|3
|4
|4
|2
|20
|130-133
|70
|6
|Салават Юлаев
|59
|23
|4
|1
|8
|2
|21
|148-138
|66
|7
|Металлург Мг
|58
|19
|3
|5
|4
|4
|23
|132-136
|62
|8
|Куньлунь
|61
|20
|3
|3
|5
|3
|27
|138-156
|60
|9
|Нефтехимик
|58
|19
|2
|4
|4
|4
|25
|147-151
|58
|10
|Амур
|58
|19
|1
|5
|5
|3
|25
|124-132
|58
|11
|Адмирал
|59
|15
|4
|6
|1
|3
|30
|120-170
|54
|12
|Трактор
|59
|18
|3
|2
|3
|2
|31
|124-157
|51