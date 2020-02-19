ЦСКА и "Спартак" будут проводить матчи первого раунда плей-офф КХЛ в один день

ТАСС, 19 февраля. Хоккеисты ЦСКА и "Спартака" будут проводить матчи первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в один день. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Начнут плей-офф на своей площадке 1 марта по две команды из Западной и Восточной конференций. Еще по два клуба из разных конференций проведут дома свои первые матчи 2 марта.

Первые матчи плей-офф на своих площадках сыграют ЦСКА, петербургский СКА, хельсинкский "Йокерит" и московское "Динамо". ЦСКА и московский "Спартак", который на данный момент находится на пятом месте на Западе, но может опуститься на шестое, начнут свои серии в один день, чтобы оба клуба могли использовать домашнюю площадку, "ЦСКА-Арену". Окончательная сетка Западной конференции станет известна после распределения мест в регулярном чемпионате.

Сообщается, что 1 марта начнутся серии с участием омского "Авангарда" и "Барыса" из Нур-Султана. Серии казанского" Ак Барса" и команды, которая займет четвертое место на Востоке, стартуют 2 марта, как и серия с участием "Динамо".

Следующие матчи серий, начинающихся 1 марта, состоятся 3, 5 и 7 марта, а также 9, 11 и 13 марта при необходимости. Встречи серий, стартующих 2 марта, будут проводиться только по четным дням.

На данный момент участие в плей-офф обеспечили себе 12 из 16 команд, регулярный чемпионат завершится 27 февраля. Место в плей-офф на данный момент обеспечили себе ЦСКА, СКА, Йокерит, "Динамо", "Спартак", ярославский "Локомотив", "Ак Барс", "Авангард", "Барыс", екатеринбургский "Автомобилист", новосибирская "Сибирь" и уфимский "Салават Юлаев".