{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Российские велогонщики примут участие в многодневной велогонке "Тур Антальи"

Соревнования пройдут с 20 по 23 февраля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ежегодная многодневная шоссейная велогонка "Тур Антальи" стартует в турецкой Анталье на побережье Средиземного моря в четверг. Соревнования пройдут с 20 по 23 февраля.

Веломногодневка, которая в первые два года своего существования проводилась в категории 2.2 Международной ассоциации велосипедистов (UCI), в 2020 году впервые войдет в число всемирно известных гонок категории UCI 2.1, таких как "Тур дю От-Вар" (Франция) и "Вуэльта Астурии" (Испания). "Мы очень хорошо подготовились к гонке. И тот факт, что категория гонки была повышена на третий год ее проведения, это большой успех для нас. Мы думаем, что никаких проблем не возникнет", - отметил руководитель проекта Халюк Озсевим.

В велогонке примет участие 29 команд и 174 велосипедиста из 23 стран. "Распространение COVID-19, к счастью, не затронуло Турцию. Поэтому мы не получили ни одного отказа от команд по этой причине, наоборот, был высокий интерес к нашей гонке из-за отмены гонки в Китае. К сожалению, мы могли принять только одну-две команды дополнительно, так как уже утвердили состав участников. Мы дали специальную возможность принять участие в гонке, в том числе команде Israel Start-up Nation, которая является командой - участницей Мирового тура", - отметил представитель гонки.

Национальную сборную России будут представлять опытные трековые гонщики: Виктор Манаков (49 номер рейтинга Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), Александр Евтушенко (74 номер рейтинга ФВСР, серебряный призер чемпионата мира на треке), Владимир Ильченко (75 номер рейтинга ФВСР), а также молодые гонщики, двое из которых еще недавно были юниорами: Михаил Чирухин (29 номер рейтинга ФВСР), Константин Некрасов (34 номер рейтинга ФВСР) и Григорий Шаров (26 номер рейтинга ФВСР).

"У нас состав наполовину молодой, наполовину опытный. Цель гонки - подготовка трековых гонщиков к возможному участию в Олимпийских играх, если у нас получится все. Это рейтинговая гонка - набираются очки, позволяющие участвовать нам в чемпионатах мира. Поэтому эта гонка необходимая", - пояснил спортивный директор ФВСР Роберт Абрамян.

Этапы

Велогонка будет состоять из четырех этапов общей дистанцией 552,9 км: первый этап дистанцией 149,2 км начнется в Анталье и продлится около трех с половиной часов, дистанция второго этапа составит 165,3 км, дистанция третьего и четвертого этапов - 101,6 и 136,8 км соответственно.

"Завтра первый этап будет и нам очень повезло, что буквально несколько дней назад мы ехали здесь же в Турции по тем же дорогам. То есть мы полностью будем знать трассу. Она будет в обратном направлении, но именно дороги и где опасности мы понимаем", - отметил Виктор Манаков.

Второй этап велогонки состоится днем позже, и как уточнил представитель российской команды, большая часть пути пройдет по набережной, участникам предстоит учесть климатический фактор, так как такие экстремальные погодные условия, как ветер, дождь и падение температуры, могут повлиять на результаты прохождения этапа. На третьем этапе спортсменам предстоит преодолевать постоянное повышение наклона трассы с 30-го километра, а с 60-го до по 80-й километр дорога будет пролегать на высоте 300 метров над уровнем моря, после 90-го километра и до конца трассы произойдет резкий подъем до 876 метров к пункту назначения - городу Термессос.

Заключительный этап гонки состоится 23 февраля, на дистанции 136,8 км предусмотрена одна зона питания, располагающаяся на 117-м километре.

Шансы на победу

Победителем первой гонки в 2018 году стал российский велогонщик Артем Овечкин, однако в этом году, как отмечает Абрамян, штаб "не строит иллюзий" и рассчитывает на попадание в десятку. Виктор Манаков, напротив, отмечает, что ход гонки в этом году "не совсем предсказуем".

"В этом году у нас нет лидера для гор, мы будем теми, кто будет мешать, будем ехать спокойно, наводить атаки, "вставлять палки в колеса", - отметил он.

"Есть профессиональные и континентальные команды. Наши гонщики не из профессиональных и не из континентальных. Поэтому нам будет сложно бороться за призовые места, но максимально будем стараться занимать места повыше", - заключил Абрамян.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Результаты двух бронзовых призеров ЧМ-2019 по борьбе аннулированы из-за допинга
Лицензии, завоеванные спортсменами на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, перераспределены другим Национальным олимпийским комитетам
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС