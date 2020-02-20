Российские велогонщики примут участие в многодневной велогонке "Тур Антальи"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Ежегодная многодневная шоссейная велогонка "Тур Антальи" стартует в турецкой Анталье на побережье Средиземного моря в четверг. Соревнования пройдут с 20 по 23 февраля.

Веломногодневка, которая в первые два года своего существования проводилась в категории 2.2 Международной ассоциации велосипедистов (UCI), в 2020 году впервые войдет в число всемирно известных гонок категории UCI 2.1, таких как "Тур дю От-Вар" (Франция) и "Вуэльта Астурии" (Испания). "Мы очень хорошо подготовились к гонке. И тот факт, что категория гонки была повышена на третий год ее проведения, это большой успех для нас. Мы думаем, что никаких проблем не возникнет", - отметил руководитель проекта Халюк Озсевим.

В велогонке примет участие 29 команд и 174 велосипедиста из 23 стран. "Распространение COVID-19, к счастью, не затронуло Турцию. Поэтому мы не получили ни одного отказа от команд по этой причине, наоборот, был высокий интерес к нашей гонке из-за отмены гонки в Китае. К сожалению, мы могли принять только одну-две команды дополнительно, так как уже утвердили состав участников. Мы дали специальную возможность принять участие в гонке, в том числе команде Israel Start-up Nation, которая является командой - участницей Мирового тура", - отметил представитель гонки.

Национальную сборную России будут представлять опытные трековые гонщики: Виктор Манаков (49 номер рейтинга Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), Александр Евтушенко (74 номер рейтинга ФВСР, серебряный призер чемпионата мира на треке), Владимир Ильченко (75 номер рейтинга ФВСР), а также молодые гонщики, двое из которых еще недавно были юниорами: Михаил Чирухин (29 номер рейтинга ФВСР), Константин Некрасов (34 номер рейтинга ФВСР) и Григорий Шаров (26 номер рейтинга ФВСР).

"У нас состав наполовину молодой, наполовину опытный. Цель гонки - подготовка трековых гонщиков к возможному участию в Олимпийских играх, если у нас получится все. Это рейтинговая гонка - набираются очки, позволяющие участвовать нам в чемпионатах мира. Поэтому эта гонка необходимая", - пояснил спортивный директор ФВСР Роберт Абрамян.

Этапы

Велогонка будет состоять из четырех этапов общей дистанцией 552,9 км: первый этап дистанцией 149,2 км начнется в Анталье и продлится около трех с половиной часов, дистанция второго этапа составит 165,3 км, дистанция третьего и четвертого этапов - 101,6 и 136,8 км соответственно.

"Завтра первый этап будет и нам очень повезло, что буквально несколько дней назад мы ехали здесь же в Турции по тем же дорогам. То есть мы полностью будем знать трассу. Она будет в обратном направлении, но именно дороги и где опасности мы понимаем", - отметил Виктор Манаков.

Второй этап велогонки состоится днем позже, и как уточнил представитель российской команды, большая часть пути пройдет по набережной, участникам предстоит учесть климатический фактор, так как такие экстремальные погодные условия, как ветер, дождь и падение температуры, могут повлиять на результаты прохождения этапа. На третьем этапе спортсменам предстоит преодолевать постоянное повышение наклона трассы с 30-го километра, а с 60-го до по 80-й километр дорога будет пролегать на высоте 300 метров над уровнем моря, после 90-го километра и до конца трассы произойдет резкий подъем до 876 метров к пункту назначения - городу Термессос.

Заключительный этап гонки состоится 23 февраля, на дистанции 136,8 км предусмотрена одна зона питания, располагающаяся на 117-м километре.

Шансы на победу

Победителем первой гонки в 2018 году стал российский велогонщик Артем Овечкин, однако в этом году, как отмечает Абрамян, штаб "не строит иллюзий" и рассчитывает на попадание в десятку. Виктор Манаков, напротив, отмечает, что ход гонки в этом году "не совсем предсказуем".

"В этом году у нас нет лидера для гор, мы будем теми, кто будет мешать, будем ехать спокойно, наводить атаки, "вставлять палки в колеса", - отметил он.

"Есть профессиональные и континентальные команды. Наши гонщики не из профессиональных и не из континентальных. Поэтому нам будет сложно бороться за призовые места, но максимально будем стараться занимать места повыше", - заключил Абрамян.