Первый в истории плей-офф футбольной Лиги Европы без российских клубов стартует в четверг

ТАСС, 20 февраля. Стадия плей-офф второго по значимости футбольного турнира Европы стартует в четверг. Все команды, дошедшие до 1/16 финала Лиги Европы, начнут борьбу за трофей в один день.

Впервые в плей-офф Лиги Европы не сыграют российские команды. На групповом этапе выступали "Краснодар" и московский ЦСКА, которые не смогли пробиться в весеннюю стадию еврокубков, заняв третье и четвертое места в своих квартетах. Московский "Спартак" и тульский "Арсенал" не попали в основную сетку второго по значимости еврокубка.

В Лиге чемпионов петербургский "Зенит" и московский "Локомотив" стали последними в своих группах и тоже не вышли в плей-офф. Россия впервые с 2002 года осталась без представителей на международной арене в весенней части еврокубков.

Действующий обладатель трофея Лиги Европы английский "Челси" выступает в плей-офф Лиги чемпионов, где его соперником является немецкая "Бавария" - матчи между лондонцами и мюнхенцами состоятся 25 февраля и 18 марта. Английский "Арсенал", дошедший в прошлом розыгрыше Лиги Европы до финала, снова борется за трофей, его соперником станет греческий "Олимпиакос".

Португалия в лидерах

За победу в Лиге Европы борются представители 18 стран, наибольшее количество клубов во втором по значимости еврокубковом турнире имеет Португалия, которая по итогам первой части сезона-2019/20 обошла Россию в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). От страны в 1/16 финала сыграют лиссабонские "Спортинг" и "Бенфика", а также "Порту" и "Брага". Так как Португалия вышла на шестое место в таблице коэффициентов, в сезоне-2021/22 она сможет заявить шесть клубов для участия в еврокубках. От России выступят пять команд - две пройдут в Лигу чемпионов (групповой этап и третий квалификационный раунд), в Лиге Европы сыграет один клуб (раунд плей-офф), два коллектива выступят в Лиге конференций (второй и третий квалификационные раунды).

Из пятерки ведущих европейских чемпионатов в текущем розыгрыше плей-офф без своих клубов осталась Франция - "Страсбург" не попал в основную сетку турнира, "Ренн" и "Сент-Этьен" не вышли из группы. От Англии в Лиге Европы продолжают выступление "Манчестер Юнайтед" и "Вулверхэмптон", от Испании - рекордсмен по числу побед в финалах турнира "Севилья", "Хетафе" и "Эспаньол". Италию представляют миланский "Интер" и римская "Рома".

Еще по два клуба в плей-офф делегировали Шотландия ("Селтик" и "Рейнджерс"), Бельгия ("Брюгге" и "Гент"), Нидерланды ("Аякс" и АЗ) и Австрия ("Зальцбург" и ЛАСК). Минимальным является представительство на этой стадии сразу девяти стран - Болгарии ("Лудогорец"), Греции ("Олимпиакос"), Дании ("Копенгаген"), Кипра (АПОЭЛ), Румынии ("ЧФР Клуж"), Турции ("Истанбул Башакшехир"), Украины ("Шахтер"), Швейцарии ("Базель") и Швеции ("Мальме").

Пары в 1/16 финала Лиги Европы выглядят следующим образом: "Спортинг" - "Истанбул Башакшехир", "Хетафе" - "Аякс", "Копенгаген" - "Селтик", "ЧФР Клуж" - "Севилья", "Брюгге" - "Манчестер Юнайтед", "Лудогорец" - "Интер", "Шахтер" - "Бенфика", "Айнтрахт" - "Зальцбург", "Вулверхэмптон" - "Эспаньол", "Байер" - "Порту", АПОЭЛ - "Базель", "Олимпиакос" - "Арсенал", АЗ - ЛАСК, "Вольфсбург" - "Мальме", "Рейнджерс" - "Брага" и "Рома" - "Гент". Ответные игры этой стадии пройдут 26 и 27 февраля.

Матчи 1/8 финала запланированы на 12 и 19 марта, четвертьфиналы - на 9 и 16 марта, а полуфиналы - на 30 апреля и 7 мая. Финал Лиги Европы состоится 27 мая в польском Гданьске. Польша во второй раз в истории примет решающий матч турнира, в сезоне-2014/15 игра между испанской "Севильей" и украинским "Днепром" прошла на Национальном стадионе в Варшаве.