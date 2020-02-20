Определились все участники плей-офф волейбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 20 февраля. Последние матчи группового этапа определили все восемь клубов, которые выступят в плей-офф волейбольной Лиги чемпионов. Россию на данной стадии представят "Кузбасс" (Кемерово) и "Факел" (Новый Уренгой).

Казанский "Зенит" не смог преодолеть предварительный этап, заняв третье место в группе С. "Факел" стал победителем квартета B. "Кузбасс" вышел в плей-офф, попав в тройку лучших команд, занявших вторые места.

Также за трофей будут бороться итальянские "Кучине-Лубе", "Трентино" и "Перужда", польские "Ястшембский Венгель" и ЗАКСА, бельгийский "Кнак". Жеребьевка четвертьфинальной стадии состоится 20 февраля. До финала команды будут проводить между собой по два матча. В финале состоится одна встреча, которая пройдет на арене имени Макса Шмелинга в Берлине 16 мая.

С 2012 по 2018 год турнир выигрывали только российские клубы. "Зенит" (Казань) побеждал пять раз (2012, 2015-2018). Новосибирский "Локомотив" одерживал победу в 2013 году, а "Белогорье" праздновало успех в 2014 году. Чемпионом прошлогоднего розыгрыша стал "Кучине-Лубе", обыгравший в финале "Зенит" (3-1).