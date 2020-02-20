{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Определились все участники плей-офф волейбольной Лиги чемпионов

От России выступят "Кузбасс" и "Факел"

ТАСС, 20 февраля. Последние матчи группового этапа определили все восемь клубов, которые выступят в плей-офф волейбольной Лиги чемпионов. Россию на данной стадии представят "Кузбасс" (Кемерово) и "Факел" (Новый Уренгой).

Казанский "Зенит" не смог преодолеть предварительный этап, заняв третье место в группе С. "Факел" стал победителем квартета B. "Кузбасс" вышел в плей-офф, попав в тройку лучших команд, занявших вторые места.

Также за трофей будут бороться итальянские "Кучине-Лубе", "Трентино" и "Перужда", польские "Ястшембский Венгель" и ЗАКСА, бельгийский "Кнак". Жеребьевка четвертьфинальной стадии состоится 20 февраля. До финала команды будут проводить между собой по два матча. В финале состоится одна встреча, которая пройдет на арене имени Макса Шмелинга в Берлине 16 мая.

С 2012 по 2018 год турнир выигрывали только российские клубы. "Зенит" (Казань) побеждал пять раз (2012, 2015-2018). Новосибирский "Локомотив" одерживал победу в 2013 году, а "Белогорье" праздновало успех в 2014 году. Чемпионом прошлогоднего розыгрыша стал "Кучине-Лубе", обыгравший в финале "Зенит" (3-1).

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Лига чемпионов
Черышев: футболисты "Валенсии" будут биться до конца в ответном матче ЛЧ с "Аталантой"
Первая встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу итальянского клуба
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС