Панарин и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Чикаго" в матче НХЛ

ТАСС, 20 февраля. "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде победил "Чикаго" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 6:3.
В составе победителей голами отметились Филип Хытил (2-я минута), Павел Бучневич (43), Райан Стром (45), Крис Крайдер (49), Артемий Панарин (50) и Мика Зибанежад (54). Бучневич выступил ассистентом в эпизоде с голом Зибанежада.
В активе Панарина теперь 79 (30 шайб + 49 передач) баллов за результативность, он стал третьим хоккеистом в истории "Рейнджерс", который в дебютном сезоне забросил минимум 30 шайб, сделав при этом 40 и более передач. Бучневич набрал 37 (14+23) очков в регулярном чемпионате. Ворота команды в прошедшем матче защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 37 бросков и стал пятым голкипером-новичком в истории "Рейнджерс", сумевшим одержать пять побед подряд. Лидером здесь является Джим Генри, проведший с 18 января по 5 февраля 1942 года семь победных встреч подряд.
У проигравших отличились Доминик Кубалик (23, 47) и Дрэйк Каджула (52). Лучшим игроком матча стал Зибанежад (1+2). Второй звездой был признан Крайдер (1+2), третьей - Кубалик (2+0).
"Чикаго" идет на 12-м месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 60 очков в 60 матчах. "Рейнджерс" занимают 11-ю строчку на Востоке, имея в активе 66 очков в 59 встречах. Следующий матч "Чикаго" проведет дома против "Нэшвилла", "Рейнджерс" сыграют на выезде с "Каролиной". Обе встречи пройдут 22 февраля.