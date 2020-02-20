Панарин и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Чикаго" в матче НХЛ

В активе Панарина теперь 79 (30 шайб + 49 передач) баллов за результативность, он стал третьим хоккеистом в истории "Рейнджерс", который в дебютном сезоне забросил минимум 30 шайб, сделав при этом 40 и более передач. Бучневич набрал 37 (14+23) очков в регулярном чемпионате. Ворота команды в прошедшем матче защищал российский голкипер Игорь Шестеркин, который отразил 37 бросков и стал пятым голкипером-новичком в истории "Рейнджерс", сумевшим одержать пять побед подряд. Лидером здесь является Джим Генри, проведший с 18 января по 5 февраля 1942 года семь победных встреч подряд.