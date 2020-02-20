Панарин предполагал, что будет играть в "Чикаго" всю карьеру в НХЛ

В ночь на четверг "Рейнджерс" победили "Чикаго" (6:3) в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Одну из шайб в составе победителей забросил Панарин, который дебютировал в НХЛ в сезоне-2015/16 в составе "Чикаго".

ТАСС, 20 февраля. Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин думал, что будет выступать за "Чикаго" всю игровую карьеру в Национальной хоккейной лиге. Комментарий хоккеиста приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Daily Herald.

"Когда я начал играть в "Чикаго", подумал, что буду выступать здесь всю карьеру. Но произошел обмен, который до сих пор меня смущает", - сказал Панарин.

Летом 2017 года "Чикаго" обменял Панарина в "Коламбус", где российский форвард отыграл два сезона. В прошедшее межсезонье Панарин на правах свободного агента перешел в "Рейнджерс".

В активе 29-летнего хоккеиста в нынешнем сезоне 79 очков (30 шайб + 49 передач). Панарин стал третьим игроком в истории "Рейнджерс", который в первом сезоне за клуб забросил не менее 30 шайб и сделал не мене 40 результативных передач. В сезоне-1991/92 подобное достижение удалось канадцу Марку Мессье, а в сезоне-2009/10 - словаку Мариану Габорику.

"Рейнджерс" занимают 11-е место в Восточной конференции, набрав 66 очков в 59 матчах. Следующую игру "Рейнджерс" проведут 22 февраля на выезде против "Каролины".