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Roland Garros

Федерер пропустит Roland Garros из-за травмы колена

Швейцарец признался, что ждет не дождется возвращения на корт
Роджер Федерер EPA-EFE/RHONA WISE
Описание
Роджер Федерер
© EPA-EFE/RHONA WISE

ТАСС, 20 февраля. Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перенес операцию на правом колене, в связи с чем пропустит Открытый чемпионат Франции (Roland Garros) и несколько турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом Федерер сообщил в своем Twitter.

Открытый чемпионат Франции пройдет с 24 мая по 8 июня. Также Федерер пропустит турниры в Дубае (24-29 февраля), Индиан-Уэллсе (9-22 марта), Майами (23 марта - 5 апреля) и Боготе (5-11 апреля).

"Мое правое колено немного беспокоило меня. Я надеялся, что это пройдет, но затем обсудил проблему с командой и решил перенести артроскопическую операцию в Швейцарии. В результате я не выступлю в Дубае, Индиан-Уэллсе, Боготе, Майами и Открытом чемпионате Франции. Я не могу дождаться, когда снова буду играть, увидимся на траве" - сказал Федерер.

Федереру 38 лет, он выиграл 103 турнира под эгидой организации, в том числе 20 турниров серии Большого шлема, что является рекордным показателем. Открытый чемпионат Франции он выигрывал один раз, шесть раз - Открытый чемпионат Австралии, восемь - Уимблдон, пять - Открытый чемпионат США.

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