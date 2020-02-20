Села Республики Алтай получат 10 хоккейных коробок по нацпроекту "Демография"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Программа "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография" позволит в 2020 году обеспечить села Республики Алтай 10 хоккейными коробками. Их установят в районных центрах и отдаленных селах региона, сообщает в четверг пресс-служба правительства региона.

Республика Алтай - отдаленный горный регион на границе с Монголией с населением около 218 тыс. человек. Из них около 63 тыс. проживают в единственном городе региона - Горно-Алтайске, и порядка 70% населения - в сельской территории. Зимние виды спорта, в том числе хоккей, развиты в регионе - проводятся матчи между районам, тренируются сельские команды.

"10 хоккейных коробок будут установлены в 2020 году в селах Акташ, Иогач, Кызыл-Озек, Кош-Агач, Онгудай, Узнезя, Усть-Кокса, Усть-Кан, Чоя, Шебалино. Также в Шебалино и Чемале установят две площадки для ГТО, а в Горно-Алтайске - искусственное футбольное поле на стадионе "Спартак", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства республики, средства на эти объекты будут выделены из федерального и республиканского бюджетов. Финансирование, заложенное в 2020 году на реализацию проекта "Спорт - норма жизни", составляет 42,6 млн рублей, в том числе на хоккейные коробки - 25,2 млн рублей.

В прошлом году, по данным пресс-службы, в регионе по нацпроекту "Демография" на создание спортивных объектов было направлено более 82 млн рублей - основные работы по нацпроекту были проведены в 2019 году. На эти средства, в том числе, закупили оборудование для хоккея в Ледовый дворец "Атлант", запущенного в декабре 2019 года. В четырех селах были установлены площадки для сдачи норм ГТО. В село Усть-Кан также приобрели и установили оборудование для физкультурно-спортивного комплекса.

По нацпроекту для спортивных секций были приобретены борцовские ковры, лодки для рафтинга, татами и манекены для борьбы.

О нацпроекте

Федеральный проект "Спорт - норма жизни" предполагает создание условий для занятий физической культурой для всех категорий населения, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта; создание центров тестирования Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение квалификации работников спорта.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.