Лыжница Йохауг обновила рекорд по числу побед подряд в дистанционных гонках на этапах КМ

ТАСС, 20 февраля. Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла масс-старт, который прошел в норвежском Мерокере в рамках многодневной гонки "Ски Тур", и одержала восьмую победу подряд в дистанционных гонках, обновив рекорд среди женщин на этапах Кубка мира.

31-летняя Йохауг преодолела 34 км за 1 час 26 минут 32,8 секунды. Второе и третье место заняли ее соотечественницы Ингвильд Эстберг (+4,0) и Хейди Венг (+1.21,6). Лучшей из россиянок стала Анна Нечаевская, финишировавшая 22-й (+6.06,0), Алиса Жамбалова стала 23-й (+6.06,2), Алия Иксанова - 40-й (+7.56,0), Яна Кирпиченко - 43-й (+9.19,0), Диана Головань - 44-й (+10.05,8).

Дистанция гонки была сокращена с 38 км до 34 км из-за неблагоприятных погодных условий.

Эта победа стала восьмой подряд для Йохауг в дистанционных гонках на этапах Кубка мира, норвежка обновила собственный рекорд (7).

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в эстафете, также на ее счету есть серебряная и бронзовая медаль в личных гонках на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Норвежка 10 раз завоевывала золотые награды чемпионатов мира, а также дважды выигрывала общий зачет Кубка мира. Йохауг с большим отрывом лидирует в общем зачете Кубка мира текущего сезона.

Позднее в четверг завершится мужской масс-старт на ту же дистанцию, в субботу в рамках "Ски Тура" пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин.