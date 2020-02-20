Шалимов: новички ФК "Ахмат" оставили хорошее впечатление во время зимних сборов

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Футболисты, которых "Ахмат" приобрел в трансферное окно, хорошо проявили себя во время зимних сборов грозненского клуба. Об этом ТАСС заявил главный тренер "Ахмата" Игорь Шалимов.

Грозненцы проводят заключительный день на третьем сборе в Турции во время паузы в чемпионате России, который возобновится 28 февраля, "Ахмат" примет "Ростов" 29 февраля. Предыдущие два сбора клуб также провел в Турции. После 19 матчей "Ахмат" занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

"Все три сбора прошли хорошо, в положительном ключе, - сказал Шалимов. - Никто из ребят серьезных травм не получал, единственное, на нас напала простуда на первых двух сборах, и десять человек пропускали по 3-4 дня. Что касается физической готовности, то все шло по плану, пока физически на сто процентов не готовы к началу чемпионата, но в целом состояние хорошее".

Перед товарищеской игрой с "Сочи" (2:2) 14 февраля ушиб с трещиной получил полузащитник Антон Швец и выбыл, по предварительным прогнозам, на четыре недели. "Вот только Швец из травмированных и остался, к нам вернулся после повреждения Денис Глушаков, [Ризван] Уциев сегодня сыграет в последнем матче на сборах (против казахстанского "Жетысу" - прим. ТАСС). В последней игре задача номер один - закончить сборы без травм. Слабых команд у нас на сборах не было, крепкие соперники", - отметил собеседник ТАСС.

В начале февраля иск Глушакова к его бывшей жене с требованиями о компенсации после развода, который состоялся в феврале прошлого года, был отклонен. "Он профессионал, мы это с ним не обсуждали, он тренируется, и все нормально", - сообщил Шалимов.

В зимнее трансферное окно, которое закроется в пятницу, к "Ахмату" присоединились бывший нападающий екатеринбургского "Урала" Владимир Ильин, защитник Максим Ненахов, а также сербский защитник Мирослав Богосавац, который был арендован у сербского клуба "Чукарички" до конца текущего сезона. "Новички оставляют хорошее впечатление, дальше будем смотреть по ходу сезона. А проблем с новичками нет", - заключил главный тренер "Ахмата".