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Футбол в России

Тренер "Ахмата" Шалимов заявил, что не видит проблем в реформе Кубка России по футболу

В четвертьфинале турнира нынешнего сезона грозненский клуб встретится с "Зенитом"

МОСКВА, 20 февраля. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Ахмат" Игорь Шалимов считает, что реформа проведения Кубка России с сезона-2020/21 не должна вызывать опасений. Такое мнение Шалимов высказал ТАСС.

В четверг президент Российского футбольного союза Александр Дюков после заседания исполкома организации рассказал о принципиальных изменениях в формате Кубка России на сезон-2020/21. В следующем сезоне в рамках турнира будет проведен групповой этап (10 групп по три команды, в каждой из которых будет по одному клубу из Российской премьер-лиги, Футбольной национальной лиги и Профессиональной футбольной лиги). В качестве преференции команды из третьего по силе дивизиона российского футбола обе встречи проведут дома. При этом клубы, которые принимают участие в еврокубках, начнут выступление в кубке с 1/8 финала; планируется, что эта стадия пройдет в марте 2021 года.

"Там все проанализировали, обдумали, были дискуссии. Там не такие большие изменения будут, ну вместо одной игры команды проведут две, чтобы попасть в 1/8 финала. Я не вижу проблем с этой реформой", - сказал Шалимов.

В четвертьфинале Кубка России сезона-2019/20 "Ахмат" дома сыграет с петербургским "Зенитом" 4 марта.

Кубок России по футболу проводится с 1992 года. Действующим обладателем трофея и рекордсменом по победам в турнире (восемь раз) является московский "Локомотив". Победитель Кубка России получает право выступить в Лиге Европы.

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