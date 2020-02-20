Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, россияне - седьмые

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Норвежцы Марте Рёйселанн и Йоханнес Бё одержали победу в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце.
Рёйселанн и Бё преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды и использовали шесть дополнительных патронов. Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (отставание 17,6 секунды; 5 дополнительных патронов), третье - французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (+29,8; 4).
Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев стали седьмыми и уступили победителям 1 минуту 0,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.
Чемпионат мира продолжится 22 февраля мужской и женской эстафетами, соревнования завершатся 23 февраля.
|Страна
|З
|С
|Б
|О
|Норвегия
|3
|2
|2
|7
|Франция
|2
|1
|2
|5
|Италия
|2
|1
|0
|3
|Россия
|1
|0
|1
|2
|Германия
|0
|3
|0
|3
|США
|0
|1
|0
|1
|Чехия
|0
|0
|2
|2
|Австрия
|0
|0
|1
|1