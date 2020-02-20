Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, россияне - седьмые

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Норвежцы Марте Рёйселанн и Йоханнес Бё одержали победу в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце.

Рёйселанн и Бё преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды и использовали шесть дополнительных патронов. Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (отставание 17,6 секунды; 5 дополнительных патронов), третье - французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (+29,8; 4).

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев стали седьмыми и уступили победителям 1 минуту 0,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Чемпионат мира продолжится 22 февраля мужской и женской эстафетами, соревнования завершатся 23 февраля.