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Чемпионат мира по биатлону

Сборная Норвегии выиграла сингл-микст на чемпионате мира по биатлону, россияне - седьмые

Лариса Куклина и Матвей Елисеев уступили победителям чуть больше минуты
Йоханнес Бё EPA-EFE/ANDREA SOLERO
Описание
Йоханнес Бё
© EPA-EFE/ANDREA SOLERO

АНТХОЛЬЦ /Италия/, 20 февраля. /ТАСС/. Норвежцы Марте Рёйселанн и Йоханнес Бё одержали победу в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону, который проходит в Антхольце.

Рёйселанн и Бё преодолели дистанцию за 34 минуты 19,9 секунды и использовали шесть дополнительных патронов. Второе место заняли немцы Франциска Пройс и Эрик Лессер (отставание 17,6 секунды; 5 дополнительных патронов), третье - французы Анаис Бескон и Эмильен Жаклен (+29,8; 4).

Россияне Лариса Куклина и Матвей Елисеев стали седьмыми и уступили победителям 1 минуту 0,5 секунды, использовав шесть дополнительных патронов.

Чемпионат мира продолжится 22 февраля мужской и женской эстафетами, соревнования завершатся 23 февраля.

ЧМ-2020 по биатлону. Таблица медалей
СтранаЗСБО
Норвегия3227
Франция2125
Италия2103
Россия1012
Германия0303
США0101
Чехия0022
Австрия0011

 

Теги
Чемпионат мира по биатлону
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