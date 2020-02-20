Сборная России обыграла команду Норвегии в матче женского чемпионата мира по бенди

ТАСС, 20 февраля. Женская сборная России одержала победу над командой Норвегии со счетом 2:0 в матче чемпионата мира по хоккею с мячом. Соревнование проходит в норвежском Осло.

Забитыми мячами отметились Ольга Богданова (2-я минута) и Анастасия Денисова (43).

Сборная России набрала шесть очков после четырех матчей. Столько же очков у сборной Швеции, но на одну проведенную игру меньше. На третьем месте находятся норвежки (три очка после трех игр), на четвертом - сборная США (одно очко после трех игр), финские хоккеистки замыкают группу, не набрав очков после трех матчей. В полуфинал выйдут четыре лучшие команды в группе.

Ранее на групповом раунде сборная России обыграла команды США (6:0) и Финляндии (3:1) и уступила шведкам (2:3). Полуфиналы пройдут 21 февраля, финальный матч турнира запланирован на 22 февраля. Соперник российских хоккеисток определится позднее.

Женский чемпионат мира по хоккею с мячом проводится с 2004 года. Неизменно (9 раз) в финале встречались сборные России и Швеции. Россиянки являются чемпионками 2014 года, все остальные финалы выиграли шведские хоккеистки.