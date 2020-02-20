Европейская федерация гандбола заинтересована в проведении крупных турниров в России

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Европейская федерация гандбола (EHF) заинтересована в развитии гандбола в России, в том числе в проведении на территории страны международных соревнований. Об этом заявил глава EHF Михаэль Видерер, комментарий которого ТАСС предоставила пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

В четверг делегация EHF во главе с Видерером провела в Москве встречу с президентом Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславом Поздняковым, генеральным директором ФГР Львом Ворониным и вице-президентом ФГР, руководителем организационного управления ОКР Игорем Степановым. В ходе встречи стороны обсудили развитие гандбола в России и Европе, возможность проведения в России крупных европейских турниров, участие российских специалистов в различных комитетах EHF, а также маркетинговые программы и сотрудничество по различным другим направлениям.

"Со стороны ОКР мы оказываем полную поддержку ФГР в организации международных турниров. Но это только один из вопросов, которыми мы занимаемся вместе. У нас большие планы по различным образовательным программам и поддержке детско-юношеского спорта", - заявил Поздняков.

Видерер подчеркнул интерес ФГР и ОКР в развитии гандбола. "Диалог с президентом ОКР Станиславом Поздняковым получился очень открытым, он обязательно поможет нам лучше понимать друг друга. Важно, чтобы в треугольнике ФГР - EHF - ОКР взаимодействовали все три стороны. Я увидел, что все заинтересованы в развитии гандбола, волнуются о будущем нашей игры - это самое важное", - заявил глава EHF.

Также Видерер подтвердил интерес EHF в проведении на территории России крупных соревнований и отметил, что считает российский гандбольный рынок перспективным. Делегация EHF 22 февраля посетит игру Лиги чемпионов между российским "Ростов-Доном" и французским "Метцем".

Воронин отметил поддержку ОКР и поблагодарил Позднякова. "От лица ФГР благодарю Олимпийский комитет России и лично Станислава Позднякова за поддержку наших начинаний. Это очень важно для нас и показывает, с каким вниманием ОКР относится к развитию гандбола и укреплению международного сотрудничества", - заявил он.